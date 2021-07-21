Объяснять, а не навязывать. Что говорили о вакцинации от ковида на совещании с Путиным

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в России должны возрасти, заявил в среду президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Однако, предупредил он, навязывать прививки нельзя - россиян следует убедить в их необходимости.

При этом вакцинация в стране ускоряется - число получивших хотя бы одну дозу вакцины за последние две недели возросло почти на четверть, следует из данных вице-премьера Татьяны Голиковой. Она отметила, что к 1 ноября страна может добиться коллективного иммунитета на уровне 80%, то есть выполнить задачу еще амбициознее той, которая была поставлена на старте массовой вакцинации.

ТАСС собрал главное, что говорилось на совещании по теме эпидемии.

Объяснять, а не навязывать

По словам президента, повышение темпов вакцинации в стране сейчас является основной задачей, однако "ничего нельзя навязывать" - только убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так можно "поставить заслон эпидемии".

"Конечно, идет большая работа по информированию населения, но все-таки жизнь показывает, что этой информированности недостаточно. Как это ни странно, тем не менее это так", - отметил Путин.

Он напомнил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан в случае резкого повышения заболеваемости, но одновременно потребовал следить за соблюдением прав тех, кто по состоянию здоровья не может прививаться.

Также президент обязал глав регионов "лично и постоянно" заниматься вопросами вакцинации и потребовал незамедлительно решить проблемы с доставкой и распределением необходимых препаратов.

Темпы вакцинации

Хотя бы одну дозу вакцины получили уже 33,6 млн россиян, 22,6 млн из них завершили вакцинацию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Таким образом, за последние две недели их количество возросло почти на 25% и на 22% соответственно.

Лучше всего процесс вакцинации идет в Москве и Подмосковье, еще в нескольких регионах Центральной России, а также Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее, Мордовии, Хакасии и Чечне - именно там доля привившихся выше всего. В целом каждый пятый регион, включая Москву и Санкт-Петербург, уже близок к достижению коллективного иммунитета на уровне 60%.

Больше всего вакцинированных среди россиян старше 60 лет - 31,4%. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, случаи заболевания ковидом среди них единичны, тогда как люди младше 30 лет, которые прививаются хуже остальных возрастных групп, стали болеть чаще.

С производством вакцин проблем нет - по словам Голиковой, к октябрю в гражданский оборот поступит достаточно вакцины, чтобы привить более 67 млн человек. Из ее слов следует, что больше половины этого объема поступит до конца лета.

Ситуация напряженная

Тем не менее, признала Голикова, ситуация с коронавирусом остается напряженной: заболеваемость растет в 67 регионах, и только в 10 "отмечается некоторое снижение". Путин назвал это лето "очередным испытанием" в борьбе с пандемией и напомнил, что "люди устали".

Сейчас медицинскую помощь в России получают 889 тыс. человек с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, сообщил Мурашко. Около двух недель назад их было заметно меньше - порядка 770 тыс.

Подавляющее большинство - почти 80% - болеют амбулаторно. Это позволяет держать достаточный резерв больничных коек - из 232 тыс. свободны 18,5%, то есть примерно 43 тыс.

Еще больше запас мест в реанимациях, где сейчас находятся около 5,2 тыс. человек - примерно столько же, сколько на прошлой неделе.

В большинстве российских регионов - 67 из 85 - уже началась углубленная диспансеризация переболевших, сообщил Мурашко. В остальных, по ее словам, ее не рекомендовано проводить из-за эпидемической ситуации, "чтобы нагрузка на медицинских работников была адекватная".