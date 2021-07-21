Рок-фестиваль "Чернозем" под Воронежем перенесли на конец сентября

ТАСС, 21 июля. Губернатор Воронежской области Александр Гусев согласовал перенос рок-фестиваля "Чернозем", который должен был пройти с 13 по 15 августа, на конец сентября. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе правительства Воронежской области.

"Губернатор Александр Гусев согласовал перенос рок-фестиваля "Чернозем-2021" и фестиваля традиционной культуры "Русское лето" на конец сентября", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, недельный прирост заболеваемости COVID-19 в регионе составил 14%. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в области с начала пандемии выявлено более 99 тыс. заразившихся ковидом, умерли 3,4 тыс. человек.

Как ранее сообщал глава региона, на рок-фестиваль "Чернозем" должны были приехать в августе более 45 тыс. зрителей со всей России.

В феврале 2021 года организаторы крупнейшего в Центральном Черноземье рок-фестиваля "Чернозем" заявили о его переезде из Тамбовской области в Воронеж, где он по приглашению ГК "Хамина" должен был пройти 13-15 августа на летней площадке "Чернозем-парка" площадью 50 га за сити-парком "Град". В 2020 году из-за запрета Роспотребнадзора фестиваль "Чернозем", который проводился под Тамбовом с 2015 года, не состоялся.