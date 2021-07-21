Во Владимирской области принят закон о выделении земельных участков выдающимся спортсменам

ТАСС, 21 июля. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли закон, дающий право на бесплатное получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выдающимися спортсменами, проживающими в регионе. Решение было принято в ходе заседания областного законодательного органа государственной власти, которое в среду транслировалось онлайн.

"Мы вводим дополнительную поддержку нашим выдающимся спортсменам и не только спортсменам, но и тренерам. Это чемпионы мира, Европы, заслуженные мастера спорта, заслуженные тренеры как СССР, так и РФ. И это дополнительная поддержка - выделение земельного участка под ИЖС, который выделяется бесплатно", - прокомментировала инициативу председатель комитета Законодательного собрания Владимирской области по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовой информации Елена Лаврищева.

С идеей премировать за выдающиеся заслуги спортсменов к депутатам обратилась администрация Владимира. Цель инициативы - поддержать и удержать спортсменов в регионе. Главы муниципалитетов также поддержали идею. Ожидается, что закон заработает уже в начале августа.

Земельные участки будут предоставляться бесплатно для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства. Право на их получение также предоставят чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. Одним из условий получения меры поддержки является постоянное проживание на территории Владимирской области не менее трех лет.

Как уточнили в пресс-службе Законодательного собрания Владимирской области, на получение земельных участков в регионе могут претендовать около 40 спортсменов. Площадь предоставляемых земельных участков в законе не установлена.