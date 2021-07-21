Центры компетенций "Россия - страна возможностей" появятся в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Пилотные Центры компетенций для студентов откроются на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и университета Лобачевского в Нижегородской области, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Корпоративный университет правительства Нижегородской области участвует в разработке кадровой стратегии региона, важный элемент которой - создание привлекательных условий для развития молодежи в регионе. Открытие регионального Центра компетенций станет серьезным шагом на этом пути и позволит студентам еще в процессе обучения соотносить получаемые знания и требования рынка труда", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Предполагается, что все Центры компетенций будут работать совместно с Центрами занятости населения, Национальным агентством развития квалификаций (НАРК), использовать возможности портала "Работа в России" по прохождению стажировок и практик. Проект по созданию пилотных Центров компетенций для студентов охватит 16 регионов, а тестирование личностных и когнитивных способностей пройдут 150 тыс. студентов.

"Главная задача Центров компетенций - содействие молодежной занятости. В них студенты смогут проходить тестирование по оценке своих лидерских и управленческих навыков. После тестирования будет построен профиль каждого студента, на основе которого эксперты Центров компетенций предложат молодым людям сформировать личную образовательную траекторию, а также помогут подобрать необходимые образовательные программы, чтобы стать максимально востребованными для работодателей", - приводит пресс-служба слова ректора КУПНО Елены Александровой.