РБК: на учениях протестировали работу рунета при отключении от глобальной сети

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Возможность физического отключения Рунета от глобальной сети была протестирована на учениях по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, прошедших в России с 15 июня по 15 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке.

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В ходе учений (по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета) тестировалась возможность физического отключения российской части интернета, отметил изданию источник.

"Цель учений - определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно, учения признаны успешными", - рассказал другой собеседник РБК . Он добавил, что в них приняли участие "Ростелеком", "Транстелеком", "ЭР-Телеком Холдинг", а также операторы "большой четверки".

Отчетные материалы по учениям планируется подготовить до 31 августа, пишет издание со ссылкой на материалы рабочей группы "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика". В документах не указано, чему были посвящены учения и чем они закончились.

В Роскомнадзоре РБК сообщили, что в соответствии с законодательством такие учения, направленные на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента интернета, проводятся ежегодно.