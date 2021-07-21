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Пандемия COVID-19

На Ставрополье детский лагерь закрыли после обнаружения коронавируса у воспитанника

Медики проводят углубленное обследование детей и сотрудников

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Детский лагерь на Ставрополье закрыт на обсервацию после выявления ковида у воспитанника. Об этом в среду на своей странице в Instagram заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

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"Требующий серьезного внимания случай произошел в загородном лагере "Колосок" в Труновском районе. Вчера был выявлен коронавирус у одного из отдыхающих здесь детей. Со вчерашнего дня лагерь закрыт на обсервацию, она продлится до конца смены. Медики проводят углубленное обследование детей и сотрудников. Ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора", - написал Владимиров.

По его словам, при зачислении девочки в лагерь были предоставлены все необходимые документы, касающиеся состояния здоровья.

"Все взрослые сотрудники учреждения провакцинированы, у них были отрицательные тесты ПЦР на начало смены. Симптомы у заболевшей проявились спустя десять дней, поднялась температура. По регламенту, ребенка сразу госпитализировали в инфекционное отделение. Сделали тест, результат оказался положительным", - добавил он.

Уточняется, что будет проанализировано соблюдение мер эпидбезопасности во всех местах организованного летнего детского отдыха.

С начала пандемии в крае зафиксировано 61 568 случаев коронавируса, выздоровели 55 584 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли 1 813 пациентов.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19
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