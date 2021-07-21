В Мурманской области коронавирусом чаще всего заражается молодежь от 18 до 29 лет

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Наибольший рост в июле по заражениям коронавирусом в Мурманской области приходится на молодежь в возрасте 18-29 лет, сообщили в среду в министерстве информации региона со ссылкой на главного санитарного врача Мурманской области Лену Лукичеву.

"По возрастным группам отличается наибольший предельный рост заболеваемости у северян от 18 до 29 лет. Нужно отметить, что впервые темп прироста, то есть сами случаи и обращаемость, снизился на 0,05%. Это говорит о том, что мы остаемся на высоких цифрах, но не растем. Ситуация по-прежнему остается напряженной, но стабильной", - сказала Лукичева.

В связи с ростом заражений в группе 18-29 лет глава регионального управления Роспотребнадзора предложила обязать всех руководителей высших и средних учебных заведений Мурманской области принимать обучающихся в общежития при условии подтверждения факта перенесенной ими коронавирусной инфекции за последние шесть месяцев или прохождения вакцинации.

"Думаю, что в этой части возражений не будет, и мы это поддержим. Ждем ваших предложений, согласно которым оперативно оформим соответствующее постановление правительства Мурманской области. Это абсолютно оправданная и понятная мера", - прокомментировала предложение первый заместитель губернатора региона Оксана Демченко.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области достигло почти 60 тысяч, всего зафиксировано 1 476 умерших. Сегодня в области выявили 261 заболевший.