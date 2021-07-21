Председатель Басманного суда подала заявление на вакансию судьи в Мосгорсуде

МОСКВА, 21 июля./ТАСС/. Председатель Басманного суда Москвы Ирина Вырышева претендует на должность судьи Мосгорсуда. Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы.

Согласно повестке, Ирина Вырышева подала заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности.

В свою очередь председатель Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда Владимир Голованов подал заявку на должность главы Басманного суда Москвы, сообщается в материалах Квалификационной коллегии судей Москвы.

Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства об избрании меры пресечения от центрального аппарата Следственного комитета, там проходят аресты по самым громким делам.

С осени 2020 года Мосгорсуд возглавляет бывший председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.