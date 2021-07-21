Развитие электротранспорта в Нижнем Новгороде требует создания системы питания

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Отсутствие в Нижегородской области, административный центр которой стал пилотным регионом программы развития электротранспорта в России, системы переработки и утилизации аккумуляторов электромобилей, а также источников бесперебойного питания может стать проблемой при переходе на электротранспорт. Об этом сообщила заместитель начальника управления финансового и правового обеспечения Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

"Вопрос, который, наверное, сейчас будет наиболее важным в решении перехода на электротранспорт - это создание эффективной системы переработки и утилизации аккумуляторов электромобилей и источников бесперебойного питания. В настоящее время в Нижегородской области отсутствуют какие-либо производственные мощности по утилизации и переработке аккумуляторов", - сообщила Белянина в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного эффективным решениям для развития электротранспорта в России.

По ее словам, одной из главных задач региона на данный момент является создание эффективной и экологически безопасной системы переработки аккумуляторов электротранспорта для того, чтобы выделенные компоненты из отработанных аккумуляторов могли стать сырьем, которое можно повторно использовать.

Она также отметила, что при переходе на электротранспорт необходимо создание комплексной инфраструктуры. "В связи с развитием генерации, в Нижегородской области запланирован проект по строительству Нижегородской АЭС во временном интервале по 2035 год. Планируется данное строительство с определенными мощностями энергоблоков, которое позволит частично компенсировать проблему выработки электроэнергии", - добавила Белянина.

Ранее пресс-служба "Русатом Гринвэй" (входит в Росатом) сообщала, что Экотехнопарк по переработке использованных аккумуляторов от электротранспорта, железнодорожного транспорта и мобильных устройств планируется создать городе Дзержинске Нижегородской области. Инвестиции в проект составят около 5 млрд рублей, а ежегодные налоговые отчисления в региональный бюджет - около 500 млн рублей. В соответствии с российским законодательством, к началу 2022 года проектная документация по экотехнопарку "Центр" пройдет все необходимые государственные экспертизы и общественные обсуждения. Только после этого будет принято решение о начале строительства.

Концепция развития электротранспорта

Белянина отметила, что Нижний Новгород вошел в число пилотных городов проекта по созданию высокоавтоматизированных электротранспортных городов к 2024 году. "Предусмотрено создание соответствующей инфраструктуры - порядка 273 зарядных станций, эксплуатация 10% муниципальных автобусов на электротяге и порядка 5% автопарка в такси и каршеринге. Нижний Новгород становится первым после Москвы городом, где будет запущен отечественный электробус. Пассажиропоток, который планируется, превысит порядка 700 пассажиров в сутки", - пояснила она.

Ранее Минэкономразвития РФ представил концепцию развития электротранспорта, целями которой выступают создание в стране новой технологической отрасли и увеличение к 2030 году объема производства электромобилей в России до 10% от общего объема производства транспортных средств. Пилотными регионами для реализации программы станут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград, а также Казань, где будут разработаны программы развития инфраструктуры. В частности, по оценкам ведомства количество приобретаемых электромобилей в России увеличится за восемь лет с 1,7% до 15%. Кроме того, число зарядных станций к 2030 году вырастет до 150 тыс. штук. На реализацию проекта направят 590 млрд рублей, из которых частные инвестиции составят порядка 500 млрд рублей, сообщил начальник отдела департамента секторов экономики Минэкономразвития Рустам Абульмамбетов.