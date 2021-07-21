В Петербурге увеличат количество маршрутов электробусов с динамической зарядкой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Количество маршрутов электробусов с динамической зарядкой в Санкт-Петербурге планируют увеличить. На данный момент в городе их девять, но электробусы уже показали свою востребованность, сообщил в среду начальник отдела перспективного развития службы технической политики Горэлектротранса Андрей Уланов.

"В 2020 году не удалось много [маршрутов] запустить, потому что пандемия нам помешала. Тем не менее, в планах у нас стоит дальнейшее расширение этой сети и увеличение количества маршрутов с использованием именно электробусов с динамической зарядкой, проще - троллейбус с увеличенным автономным ходом", - сообщил он в ходе круглого стола в Общественной Палате (ОП) РФ, посвященного эффективным решениям для развития электротранспорта в России.

В презентации Уланов указал, что на данный момент в городе есть девять маршрутов, два из них были созданы в 2020 году. По его словам, благодаря использованию электробусов пассажиропоток общественного транспорта в Санкт-Петербурге увеличился почти на 1 млн человек в месяц.

Он также отметил, что электробусы с динамической зарядкой больше подходят для пассажирских перевозок, чем обычные, требующие высоких мощностей для ночной зарядки. Также такой вид транспорта, по мнению начальника отдела, подходит для городов, в которых уже создана инфраструктура для троллейбусов. "Абсолютно точно могу сказать, что в тех городах, где имеется существующая троллейбусная сеть, наиболее оптимальным с экономической точки зрения будет использование именно троллейбусов с увеличенным автономным ходом или электробусов с динамической зарядкой, потому что не создается никакая новая инфраструктура, используется существующая", - пояснил он.