Синоптики в ближайшие дни прогнозируют опасную погоду в ряде регионов России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Интенсивные дожди, грозы и сильный ветер прогнозируются в ряде регионов центральной части России, на юге страны и в Поволжье 22 и 23 июля. В некоторых регионах такая непогода будет сопровождаться сильной жарой и градом, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Приволжском федеральном округе 22-23 июля будут ливневый дождь, гроза, ветер до 20 м/с. В Южном федеральном округе тоже есть ряд регионов, в которых будут сильные дожди с ветром. Во-первых, в Крыму 22 июля очень сильный дождь будет, гроза, даже крупный град и ветер до 20-25 м/с. Это неблагоприятная погода, сильный дождь и крупный град - это действительно опасно", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае интенсивные дожди и грозы будут сопровождаться сильной жарой до 36-42 градусов.

"В Волгоградской области будет очень жаркая погода - 40-42 градуса в ближайшие два дня, но 23 числа будет происходить смещение холодных воздушных масс, и это приведет к тому, что будет сильный дождь с грозой и ветер до 27 м/с. В Ростовской области аналогичная ситуация будет, но сильный дождь с грозой начнется уже 22 июля во второй половине дня. В Краснодарском крае жара будет до 36-40 градусов тоже, но дождь с грозой начнется уже 22 числа", - сообщил он.

Метеоролог отметил, что сложная и опасная погода также ожидает практически все республики Северного Кавказа 22-23 июля. "Довольно сложная погода в Северо-Кавказском федеральном округе. Практически во всех республиках, в Ингушской, Чеченской республиках, [ожидается] жара 40-42 градуса, а 23 июля будет еще и сильный дождь, ветер с грозой до 15-20 м/с. Аналогичная ситуация в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии - везде сильная жара - 38-39 градусов - и с 22 или 23 числа, зависит от того, где горы повыше, где чуть пониже, будут дожди, грозы и сильный ветер", - сообщил он.

В четверг непогода с дождями и градом прогнозируется и в ряде регионов Центра России. "22 июля в Курской, Тамбовской, Белгородской областях [будет] сильный дождь с грозой, град и ветер 15-18 м/с. В Воронежской области после сильной жары тоже будет сильный дождь, гроза, ветер до 16-20 м/с", - рассказал Вильфанд.