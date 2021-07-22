Эксперт: высокие темпы вакцинации от COVID-19 снижают вероятность появления штаммов

"Разумеется, заявление главы ВОЗ абсолютно правильное, чем больше будет появляться штаммов коронавируса, его вариантов, тем больше вероятность того что рано или поздно появится такой, который может ускользнуть от действия вакцин. Это нормальный, закономерный процесс, который наблюдается у всех других вирусов, не только у коронавируса. Поэтому чем быстрее население будет привито, чем быстрее прекратится эпидемия, тем быстрее закончится эволюционный процесс у коронавируса, тем меньше вероятность появления так называемого вакцинускользающего варианта вируса, или escape-варианта вируса, как его называют в научной литературе", - сказал он.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем "дельта", штамма коронавируса, который сможет сделать неэффективными существующие вакцины. По его словам, вакцинация 70% жителей всех стран к середине 2022 года позволит остановить пандемию.