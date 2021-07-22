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В центре "Вектор" заявили, что все вакцины РФ от коронавируса эффективны против мутаций

Темпы вакцинации от коронавируса - это "очень серьезное оружие" против появления вариантов, считает руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, эффективны против известных мутаций коронавируса. Об этом сообщил ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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"На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины - и тесты эти проводятся постоянно - защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя", - сказал он.

Семенов подчеркнул, что темпы вакцинации от коронавируса - это "очень серьезное оружие" против появления таких вариантов.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от действия существующих вакцин. По его словам, вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит не только остановить пандемию нового коронавируса, но и перезапустить мировую экономику.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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