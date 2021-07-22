Устойчивое развитие сельских территорий обсудят участники летней школы в Якутске

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Участники международной летней школы в Якутске, которая пройдет с 26 по 31 августа, обсудят вопросы устойчивого развития сельских территорий. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности начальника отдела международного и межрегионального сотрудничества Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Маргарита Новгородова.

"Международная летняя школа пройдет в онлайн-формате. В ее программе заявлены лекции по "умному" сельскому хозяйству, системам растениеводства и животноводства в условиях изменения климата, вопросам устойчивого развития сельских территорий Арктики. Поступило 27 заявок из Бразилии, Нигерии, Словакии, Японии, США, стран СНГ и регионов России", - рассказала Новгородова.

Программа летней школы разработана в сотрудничестве с тремя образовательными учреждениями Якутии - Арктическим государственным агротехнологическим университетом, Арктическим государственным институтом культуры и искусств, Чурапчинским государственным институтом физической культуры и спорта. "Программа летней школы разработана таким образом, чтобы можно было больше узнать о сельских территориях, культуре и искусстве, а также спорте Якутии. Лекторами летней школы приглашены докладчики из вузов-организаторов, эксперты из Канады, Европы, Вьетнама и Бразилии", - рассказала собеседница агентства.

АГАТУ является базовым вузом Министерства сельского хозяйства РФ по подготовке специалистов нового формата для традиционных отраслей Севера и Арктики.