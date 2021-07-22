Гидрометцентр рассказал, когда в Москву вернется 30-градусная жара

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Столбик термометра в Москве вновь достигнет 30-градусной отметки с 27 июля. Однако последующего усиления жары пока что не прогнозируется, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже с понедельника температура будет 25-26 градусов, а во вторник - даже уже 25-30 градусов. В среду будет примерно такая же погода. Это вполне хорошая погода. И пока что 32-33 градуса не ожидаем", - сказал он.

По словам Вильфанда, до конца текущей недели москвичей ожидает комфортная погода - преимущественно без осадков и температурный фон днем в диапазоне 22-24 градуса тепла, ночью - 10-12 градусов тепла.

"Будет не жарко, но и не холодно. Комфортная такая погода", - заключил метеоролог.