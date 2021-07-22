Количество отмен бронирований на Кубани не превышает 20%

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Туристы отменили не более 20% бронирований после введения новых правил заселения в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в интервью газете "Известия".

"Нам прогнозировали отток туристов, аннулирование броней чуть ли не до 80%, что спрос на отдых у нас снизится. Пока же общий анализ ситуации на туристическом рынке показывает, что количество отмен бронирований не превышает 20%", - сказал он.

При этом, по мнению губернатора, отмены бронирований "открывают возможности тем, кто решил поехать на отдых в последний момент".

С 1 июля на Кубани начали действовать ограничения по заселению гостей. До конца текущего месяца при размещении в гостиницы, отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19 в срок не позднее, чем полгода назад, или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

С августа при заселении будут требоваться: медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19 в срок не позднее, чем полгода назад, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии дачи ими добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.