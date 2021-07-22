Большинство россиян признались, что сталкивались с неудачами в работе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Большинство россиян (76%) рассказали, что им приходилось сталкиваться с неудачами в работе. Причем мужчины чаще женщин признавались в своих провалах на работе, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"О том, что им приходилось сталкиваться с неудачами в работе, рассказали 76% россиян. Мужчины чаще женщин признавались, что сталкивались с провалами: 78% против 74%. Чаще всех же о подобных ситуациях говорили респонденты старше 45 лет (81%): "За годы работы случалось всякое: и взлеты, и падения", - говорится в тексте исследования.

Рассказывая о своем отношении к профессиональным неудачам, большинство россиян (66%) утверждает, что их этим не испугать. А 23% признались, что боятся пережить неудачу. Согласно исследованию, чаще остальных провалы в работе пугают женщин (26%) и респондентов с доходом до 50 тыс. рублей в месяц (24%). Меньше остальных подвержены страху перед рабочими неудачами россияне с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (16%).

Отмечается, что для 76% работодателей служит плюсом тот факт, что соискатель при трудоустройстве не скрывает неудач и ошибок, допущенных им на предыдущей работе. Причем чаще всего ценят честные признания соискателей в строительных компаниях (81%) и сфере продаж (78%).

Исследование проводилось 12-19 июля текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие представители 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. экономически активных россиян с опытом работы.