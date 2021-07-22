{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Регулятор США может одобрить применение для детей вакцин от коронавируса осенью

В настоящее время все применяемые в США вакцины получили разрешение по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах, сообщил президент Джо Байден

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) может выдать полное разрешение на использование применяемых в стране вакцин уже осенью, к началу учебного года. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в среду вечером на встрече с общественностью в Цинциннати (штат Огайо). Трансляция ведется на телеканале CNN.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В настоящее время все применяемые в США вакцины получили разрешение по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах."Это [работа над выдачей полного разрешения] ведется, я ожидаю, что это произойдет скоро. Они не обещали сделать это в какой-то определенный день, однако по моим ожиданиям после разговора с группой из 20 ученых <...> это произойдет, возможно, в начале учебного года, в конце августа - начале сентября или октября", - сказал он в ответ на вопрос школьной учительницы.

Глава Белого дома отметил, что в обычных случаях такой процесс может занимать большую часть года или даже больше, однако ученые работают над ускорением этой процедуры. Таким образом это позволит прививать детей до 12 лет, что пока не разрешено медицинскими властями в Соединенных Штатах.

В настоящее время в США одобрены три вакцины от коронавируса: американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат Moderna, а также однокомпонентное средство американской Johnson & Johnson.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
Шумовое загрязнение обходится Франции в €156 млрд в год
От шума в стране страдают 25 млн человек: он вызывает у людей нарушения сна, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, ведет к появлению лишнего веса и возникновению диабета, говорится в исследовании CNB и Ademe
Читать полностью