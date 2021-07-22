Регулятор США может одобрить применение для детей вакцин от коронавируса осенью

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) может выдать полное разрешение на использование применяемых в стране вакцин уже осенью, к началу учебного года. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в среду вечером на встрече с общественностью в Цинциннати (штат Огайо). Трансляция ведется на телеканале CNN .

В настоящее время все применяемые в США вакцины получили разрешение по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах."Это [работа над выдачей полного разрешения] ведется, я ожидаю, что это произойдет скоро. Они не обещали сделать это в какой-то определенный день, однако по моим ожиданиям после разговора с группой из 20 ученых <...> это произойдет, возможно, в начале учебного года, в конце августа - начале сентября или октября", - сказал он в ответ на вопрос школьной учительницы.

Глава Белого дома отметил, что в обычных случаях такой процесс может занимать большую часть года или даже больше, однако ученые работают над ускорением этой процедуры. Таким образом это позволит прививать детей до 12 лет, что пока не разрешено медицинскими властями в Соединенных Штатах.

В настоящее время в США одобрены три вакцины от коронавируса: американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат Moderna, а также однокомпонентное средство американской Johnson & Johnson.