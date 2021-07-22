Вода на курортах Черного и Азовского морей прогрелась до 28 градусов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура моря на в Сочи, Анапе и Геленджике достигла 28 градусов тепла. В Ейске и Бердянске вода прогрелась до показателей Сингапурского пролива - 29-31 градус тепла.

"В Алуште, Евпатории, Ялте температура воды составляет 26 градусов. В Феодосии, Туапсе - 27 градусов, а в Сочи, Анапе и Геленджике море "перегрелось" - аж 28 градусов", - рассказал он ТАСС.

По словам Вильфанда, на курортах Азовского моря вода прогрелась до 29-31 градуса тепла. "На Азовском море температура воды и вовсе как в Сингапуре: в Бердянске - 29 градусов, а в Ейске - 31 градус", - сообщил он.

В Калининграде температура воды по-прежнему составляет 23 градуса тепла. "Уже месяц там температура 23 градуса. Просто замечательно. Плюс часто солнце", - отметил Вильфанд.