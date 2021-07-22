Российские военные передали православным в провинции Сирии продукты и медицинские средства

САФИЯ /Сирия/, 22 июля. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели медико-гуманитарную акцию для православных общин в провинции Хасеке. Об этом сообщил журналистам начальник группы по формированию и доставке гуманитарных грузов Центра Дмитрий Бредучев.

"Мы проводим гуманитарную акцию совместно с православной церковью. Привлекли на мероприятие в населенном пункте Сафия всех православных провинции. Максимальное количество людей, в частности, и армянская община, присутствовали на сегодняшнем мероприятии", - сообщил он, добавив, что было выдано 300 продуктовых наборов общим весом около двух тонн.

Кроме того, сотрудники медицинского отряда специального назначения оказали медицинскую помощь представителям общин. "Медицинский отряд совместно с Центром по примирению враждующих сторон участвует в гуманитарной акции. Основной задачей медицинского отряда на данной гуманитарной акции является оказание медицинской помощи местному населению в виде первичной медико-санитарной помощи, а также раздача индивидуальных средств медицинской защиты, в которую входят маски индивидуальные, перчатки, а также перевязочные средства", - рассказал начальник отряда Багряков. Выдача гуманитарной помощи проводилась на территории местной церкви. Затем представители общин провели для российских военных праздничный концерт.

Православные в Сирии представлены Антиохийской православной церковью, Сирийской православной церковью и Армянской апостольской церковью. Во время войны в Сирии они подвергались преследованию и террору со стороны боевиков.