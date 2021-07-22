Российские ученые протестировали систему определения устойчивости зданий в Норильске

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ) протестировали на зданиях в Норильске систему определения устойчивости зданий, построенных на свайном фундаменте. Применение системы позволяет определить изменения в несущей способности свай, а также находить зарождающиеся или формирующиеся трещины и деформации внутри самих зданий, сообщил ТАСС старший научный сотрудник ИНГГ СО РАН, старший преподаватель кафедры геофизики НГУ Константин Федин.

"В Норильске мы протестировали программно-аппаратный комплекс для определения устойчивости зданий и инженерных сооружений. Стояла цель создать метод, которая позволяла бы в любом инженерном сооружении выявлять аномальные зоны повышенного напряжения, либо скрытые трещины, дефекты в конструкции здания", - сказал он.

По его словам, перед учеными стояло две задачи. Первая заключалась в проверке степени закрепления в грунте и на основании свай, на которых построены практически все сооружения в арктических регионах. Из-за таяния вечной мерзлоты, сваи могут сдвигаться, терять связь с грунтом в основании и несущую способность, из-за чего здание может потерять устойчивость.

Вторая часть работ заключалась в проверке деформаций конструкций самих зданий. Из-за перемещения свай, в перекрытиях самих зданий могут образоваться трещины. С помощью технологии ученых, места потенциальных трещин можно определить заранее. Таки образом было проверено шесть производственных зданий, в двух из которых обнаружили такие дефекты.

"Еще этой методикой можно определить какова длина сваи, на которой имеется сцепление сваи с грунтом. Таким образом, мы можем проверить насколько прочно сегодня стоит свая, вбитая в 60-е годы. Можно понять дозабита ли она и куда именно ее вбивали, что тоже важно для прогнозирования", - сказал Федин.

После просчета, на основании собранных данных можно построить математическую модель, которая, имея заданные характеристики сооружения и грунта, сможет рассчитать время, когда сооружение перестанет быть устойчивым. Программа работает на основе сейсмического оборудования, улавливая резонансы, которые исходят из мест повышенной опасности. Применять такой способ можно на любое сооружение. Работы выполнялись в рамках "Большой Норильской экспедиции - 2021".

Об экспедиции

Как сообщалось ранее, основными направлениями исследований второй экспедиции станут поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность и животные, многолетнемерзлые грунты. На протяжении шести месяцев, до ноября - декабря, планируется движение маршрутами по поверхностным водотокам - рекам Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеру Пясино. Отряды ученых составлены из специалистов 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В прошлом году Сибирское отделение РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.