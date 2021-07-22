В центре "Вектор" заявили, что появление "олимпийского" варианта коронавируса маловероятно

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Появление нового варианта коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио маловероятно, поскольку мутация штамма происходит в густонаселенных районах и при наличии большого количества контактов между людьми. Об этом сообщил ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Появление на олимпиаде нового "олимпийского" варианта коронавируса маловероятно, потому что все-таки количество олимпийцев, которые съедутся туда, это не более чем средней величины поселок, их там несколько тысяч человек всего", - сказал он.

Семенов пояснил, что мутации возникают в густонаселенных областях земного шара, как, например, в Бразилии, Индии, Южной Африке, Великобритании, где высокая плотность населения. "Для эволюции вируса нужны большое количество контактов больших массивов людей", - добавил он.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от действия существующих вакцин. По его словам, вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит не только остановить пандемию нового коронавируса, но и перезапустить мировую экономику.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии ее перенесли на год, теперь она состоится с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на соревнования в шести японских префектурах, включая Токио. По последним данным, по крайней мере у 79 человек, связанных с проведением Олимпиады, был выявлен коронавирус, включая четверых атлетов, которые сдали положительный тест на коронавирус, уже находясь в Олимпийской деревне в Токио.