{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оргкомитет Олимпиады в Токио объявил о 12 новых случаях заражения коронавирусом

Двое из зараженных являются иностранными спортсменами, которые проживают на территории Олимпийской деревни
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 12 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета "Токио-2020".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Двое из зараженных являются иностранными спортсменами, которые проживают на территории Олимпийской деревни. Также коронавирус был выявлен у пяти японских подрядчиков и четырех иностранцев, связанных с проведением Игр, двое из которых проживают в Олимпийской деревне.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

Теги
ЯпонияОлимпиада в ТокиоПандемия COVID-19
Зоопарки Дальнего Востока устраивают душ, чтобы защитить животных от жары
Для зверей, в чей рацион входят свежие овощи и фрукты, сотрудники зоопарка дополнительно охлаждают пищу перед раздачей
Читать полностью