YouTube удалил видео президента Бразилии за недостоверную информацию о коронавирусе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июля. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к видеороликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью. Об этом сообщил в среду портал G1 .

"После тщательного анализа мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушение нашей политики о [распространении] некорректной информации медицинского характера о COVID-19. Нашими правилами запрещен контент, содержащий утверждения о том, что гидроксихлорохин или ивермектин эффективны при лечении или профилактике COVID-19, дают гарантию излечения от данного заболевания, а также о том, что маски неэффективны в предотвращении распространения вируса", - цитирует портал заявление администрации сервиса.

В нем отмечается, что ресурс в данном вопросе исходит из рекомендаций национальных и мировых инстанций, занимающихся вопросами здравоохранения. "Мы последовательно реализуем нашу политику, причем независимо от того, кто является автором контента, или от его политических взглядов", - подчеркнули в YouTube, не уточнив, какие именно видеоролики были удалены и сколько их было.

Как указывает G1, это уже не первый случай, когда видеохостинг удаляет размещенные в аккаунте Болсонару материалы с упоминанием коронавируса и препаратов, которые бразильский лидер считает эффективными. Ранее таким образом цензуре со стороны YouTube подверглись не менее 17 видеороликов в аккаунте политика. Согласно правилам платформы, аккаунт может быть удален за троекратное нарушение пользовательского соглашения в течение 90 дней, однако канал Болсонару по-прежнему доступен.

Ранее бразильский лидер неоднократно скептически высказывался насчет пандемии и ее опасности для человека. По его мнению, масштаб эпидемии раздувается СМИ, а сам вирус представляет опасность лишь для людей с ослабленным здоровьем и пожилых. Он также выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией. Глава государства утверждал, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы. В июле прошлого года Болсонару сам перенес коронавирусную инфекцию, от которой, по его признанию, лечился гидроксихлорохином.