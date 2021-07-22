Геофизики зафиксировали смещение сейсмической активности в Челябинской области на север

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Эпицентры сейсмической активности в Челябинской области, начавшейся в районе Катав-Ивановска в 2018 году, сместились на север региона. За текущий год ученые зафиксировали три сейсмических события, сообщил ТАСС заведующий геофизической обсерваторией "Арти" Уральского отделения РАН (УрО РАН), которая фиксирует подземные толчки на Урале, Олег Кусонский.

"С середины января 2019 года по настоящее время произошло еще 55 событий, ощутимых не зарегистрировано, магнитуда их 1,6-1,8. Эпицентры сместились еще севернее в район населенных пунктов Сим, Кропачево, Миньяр и Муратовка, в 2021 году здесь произошло 3 события. Территория Урала относится к региону, где сейсмические события и землетрясения регистрируются редко: всего за последние 100 лет на Среднем Урале зарегистрировано два существенных землетрясения и на Южном Урале серия из 5 землетрясений в 2018-2019 гг., которые мы рассматриваем", - сказал Кусонский.

Первые сейсмические события фиксировались в районе Катав-Ивановска в 2004 и 2006 году - это серии событий, которые произошли в короткие промежутки времени от 7 до 15 минут. С апреля 2018 фиксируется серия событий, которая не закончилась до настоящего времени. Причины проявления тектонических землетрясений одна - это геологические процессы, а именно образование разрывов и разломов в горных породах.

"В настоящее время тектонический процесс продолжается, хотя и затихает. Сколько он будет продолжаться и с какой силой - это прогнозу не поддается. Опасности этот процесс особенной не представляет, а имеет только научный интерес. Хотя отслеживать его необходимо - течение геологических процессов имеют свойство не совпадать с пониманием геологов-геофизиков", - сказал ученый.

О землетрясении в 2018 году

В сентябре 2018 года в 01:58 мск в Челябинской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущали жители трех регионов - Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей был введен режим ЧС, сейчас он снят. В пострадавших от стихии населенных пунктах были выявлены повреждения нескольких социально значимых объектов.