В Москве ожидается переменная облачность

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 22-24 градуса тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс десяти градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 19-24 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс семь градусов.