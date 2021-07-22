Опрос: россияне считают возможность работать удаленно важнее уровня зарплаты

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Около 44% опрошенных россиян при поиске работы учитывают возможность работать удаленно. Вторым по важности критерием выбора вакансии является высокая заработная плата, свидетельствуют данные исследования центра "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В период пандемии, когда вопросы здоровья стали особенно актуальны, у россиян изменились критерии выбора работодателя. Ранее, по данным исследований, самым важным фактором являлся высокий уровень дохода. Сегодня же на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удаленно либо в гибридном формате", - рассказали в сервисе.

Так, 44% опрошенных сообщили о желании работать удаленно либо бывать в офисе лишь пару дней в неделю. Высокую зарплату как критерий выбора работы указывают 42% респондентов. Для 40% важна стабильность компании, перспектива карьерного роста имеет значение для 31% респондентов.

Каждый четвертый опрошенный россиянин (26%) хочет работать под руководством лояльного начальства в дружелюбном коллективе, каждый пятый придает значение месторасположению работы - ее удаленности от дома и транспортной доступности.

"Возможность работать удаленно является важнейшим фактором при поиске работы для большинства респондентов старше 34 лет. А среди опрошенных до 25 лет главным критерием остается высокая зарплата - 53%", - отметили эксперты.

Опрос проводился 16-19 июля среди 1 892 респондентов во всех регионах страны.