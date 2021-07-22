В Якутии в августе вновь установится жаркая погода

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Температура почти по всей территории Якутии в августе ожидается выше нормы на один-три градуса. Об этом сообщила ТАСС заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

"Температура [в августе ожидается] выше нормы почти по всей территории [Якутии] на один-три градуса, и осадков будет около нормы и меньше", - сказала Маршалик.

После дождей, которые придут в регион в ближайшие дни, здесь вновь установится жаркая погода. "Далее у нас на следующей неделе опять устанавливается жаркая погода для центральных и северных районов", - добавила она.

Маршалик отметила, что после дождей, прошедших недавно на территории Горного, Томпонского районов, в заречных районах, пожаров стало меньше, задымление уменьшилось. По данным регионального управления Роспотребнадзора, утром в Якутске превышения предельно допустимых концентраций химических веществ не установлено.

Как заявил в среду глава Якутии Айсен Николаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, тяжелая лесопожарная ситуация сохранится в Якутии и в августе. Он отметил, что сложная ситуация с природными пожарами во многом вызвана жаркой и сухой погодой. Так, в центральной части республики июнь этого года стал самым жарким и вторым по дефициту осадков за весь полуторавековой период наблюдения. За месяц при температуре, доходящей до плюс 35-40 градусов, выпало менее 2 мм осадков при норме 37 мм. В этих условиях с наступлением сезона сухих гроз фиксировалось до 70 новых пожаров в сутки.