Зоопарки Дальнего Востока устраивают душ, чтобы защитить животных от жары

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Зоопарки и другие организации Дальнего Востока, где в неволе содержатся животные, увеличивают расход воды на ежедневный душ для своих подопечных на фоне установившейся в регионе жаркой погоды, рассказали ТАСС представители учреждений.

Во многих регионах Дальнего Востока в последнюю неделю держится жаркая и сухая погода. Cреднесуточные температуры в Приморском крае на протяжении уже 10 дней держатся выше нормы на 5-7 градусов, аномальная жара стоит также в Якутии. На Сахалине на протяжении июля стояла жаркая безветренная погода с дневной температурой воздуха плюс 30-35 градусов. Фиксировались тепловые аномалии в Хабаровском крае.

"У нас в Уссурийске такая жара бывает часто, - рассказали ТАСС в пресс-службе зоопарка "Чудесный" в Приморье. - Поэтому как защищать от нее наших животных мы знаем хорошо. Во-первых, мы увеличили объем подачи им питьевой воды - меняем раз в два часа. Среди животных есть те, у кого есть собственные лужайки с водоемами, а для остальных, кто нуждается, мы устраиваем небольшой прохладный душ".

Кроме того, для зверей, в чей рацион входят свежие овощи и фрукты, сотрудники зоопарка дополнительно охлаждают пищу перед раздачей. Похожие меры принимают в республиканском зоопарке "Орто Дойду" в Хангаласском районе Якутии, единственном в мире, который работает в условиях северного экстремально холодного климата. Как гласит запись на официальной странице зоопарка в Instagram, здесь также всем животным положены водные процедуры, обычно в 11:00 и в 15:00. В рацион дополнительно включаются овощи, фрукты, ягоды и трава. Специалисты отмечают, что в такой зной животные уходят в укрытия и становятся более активными в ночное время, когда температура опускается до плюс 15 градусов.

"В летнее время обязателен полив. У животных, которые не любят купаться, например, тигр, мы мочим вольеры, чтобы был мокрый грунт. Полив обязателен в жаркие дни: те животные, кто хочет купаться, стоят под струей", - сообщила ТАСС заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Наталья Сафонова. В июне в зоопарке температура достигала 34 градусов тепла.

Дополнительные сложности жара принесли и сотрудникам единственного на Дальнем Востоке реабилитационного центра "Тюлень", который помогает детенышам морских млекопитающих, попавших в трудную ситуацию. "Мы тоже не первое лето работаем, и в такую жару сильно увеличиваем расход воды, - рассказала ТАСС директор центра Лора Белоиван. - В бассейнах, где содержатся тюлени, она меняется сейчас практически постоянно. Плюс распыляем воду аэрозолем над самими вольерами и укрепляем защитную сетку от ультрафиолета".