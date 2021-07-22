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Пандемия COVID-19

Китай решил не следовать плану ВОЗ по второй фазе исследования происхождения коронавируса

Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что предложения ВОЗ о проведении второй стадии исследования содержат "формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл"
Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь AP Photo/Mark Schiefelbein
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Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь
© AP Photo/Mark Schiefelbein

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Предложенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) план второго этапа исследования происхождения коронавируса содержит формулировки, которые не уважают науку, Китай не будет следовать ему. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

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"Что касается предложения ВОЗ о проведении второй стадии исследования, то в нем содержатся формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать такому плану", - сказал он.

"Власти Китая поддерживают проведение исследования, основанного на науке", - указал Цзэн Исинь. Он также отметил, что Китай "выступает против политизации изучения происхождения коронавируса и верит, что вторая стадия должна быть основана на результатах первой фазы".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

Гебрейесус также не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". В ответ на это МИД КНР выразил надежду, что эксперты ВОЗ в ходе нового этапа исследований уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории.

Теги
КитайТедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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