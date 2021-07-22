В Уханьском институте вирусологии отвергли предположения о создании коронавируса

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. Об этом в четверг на брифинге заявил глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин.

"До 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался и не изучал SARS-CoV-2", - сказал он. "Во-вторых, Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал и не допускал утечки SARS-CoV-2. В-третьих, до настоящего момента никто из сотрудников или студентов института не заражался коронавирусом", - указал Юань Чжимин.

Он также отметил, что внутри академического сообщества существует консенсус, что коронавирус имеет естественное происхождение. Глава лаборатории также подчеркнул, что на данный момент нет ни одного доказательства, которое могло бы доказать теорию об искусственном происхождении вируса или его утечки из лаборатории.

На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

Гебрейесус также не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". В ответ на это МИД КНР выразил надежду, что эксперты ВОЗ в ходе нового этапа исследований уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории.

Расследование обстоятельств пандемии

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января 2021 года. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии, где расположена единственная в Китае лаборатория, сертифицированная по стандарту BSL-4 - наивысшему уровню биологической безопасности.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.