{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прививку от COVID-19 сделали 78% сотрудников московских ЗАГС

Для проведения выездных церемоний допускаются только вакцинированные сотрудники ЗАГС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вакцинацию от COVID-19 прошли 78% сотрудников московских ЗАГС. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"Работа в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания связана с ежедневным личным контактом с большим потоком заявителей, поэтому 78% сотрудников московских загсов, которые ежедневно оказывают услуги гражданам, прошли вакцинацию. Это необходимо, чтобы защитить себя, посетителей, своих коллег и близких от неприятных последствий коронавируса", - рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

В пресс-службе напомнили, что столичные ЗАГС оказывают услуги по регистрации брака на выездных площадках. В пятницу и субботу торжественные церемонии могут проходить на 10-15 различных локациях для более 100 пар. Для проведения церемоний на выездных локациях допускаются только вакцинированные сотрудники.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В России за полгода почти 870 тыс. мигрантов оформили патентов на работу
Это на 25% больше показателей аналогичного периода 2020 года
Читать полностью