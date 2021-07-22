Прививку от COVID-19 сделали 78% сотрудников московских ЗАГС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вакцинацию от COVID-19 прошли 78% сотрудников московских ЗАГС. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"Работа в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания связана с ежедневным личным контактом с большим потоком заявителей, поэтому 78% сотрудников московских загсов, которые ежедневно оказывают услуги гражданам, прошли вакцинацию. Это необходимо, чтобы защитить себя, посетителей, своих коллег и близких от неприятных последствий коронавируса", - рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

В пресс-службе напомнили, что столичные ЗАГС оказывают услуги по регистрации брака на выездных площадках. В пятницу и субботу торжественные церемонии могут проходить на 10-15 различных локациях для более 100 пар. Для проведения церемоний на выездных локациях допускаются только вакцинированные сотрудники.