Суд в Екатеринбурге рассмотрит иск певца Костюшкина к Монеточке на 900 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга зарегистрировал иск российского певца, экс-участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой). Об этом говорится в картотеке суда.

"Стас Костюшкин обратился в суд о взыскании с артистки Монеточки по фамилии Гырдымова денежных средств за использование музыкального произведения под названием "Женщина, я не танцую". Она ее переделала, обработка по ее треку - "Мама, я не зигую" <…> использовала на концертах. Монеточка <...> не дала возможность заработать Стасу и, грубо говоря, украла трек, произведение. Мы ждем дату судебного заседания, заявили 900 тыс. рублей", - пояснил адвокат Костюшкина Роман Лалоян в видеообращении в Instagram.

Он добавил, что рассматривается возможность увеличения суммы иска в ходе заседания. "Когда получим от площадок данные, касательно монетизации данного трека", - уточнил адвокат.

Монеточка - сценический псевдоним 20-летней певицы Елизаветы Гырдымовой из Екатеринбурга, которая также является автором музыки и текстов песен. В 2018 году она выпустила альбом "Раскраски для взрослых".