Фестиваль "Праздник топора" в Томской области перенесли на 2022 год

ТОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Администрация Томской области приняла решение перенести международный фестиваль-конкурс "Праздник топора", который ежегодно собирает мастеров по работе с деревом более чем из 30 стран мира, с августа 2021 года на 2022 год из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В 2020-м фестиваль также не проводился из-за эпидситуации, сообщил ТАСС начальник Департамента информационной политики администрации региона Алексей Севостьянов.

Томская область известна в мире мастерами по работе с деревом. Ежегодно в регионе проходит международный фестиваль народных ремесел "Праздник топора". На нем соревнуются резчики скульптур из дерева, гончары и кузнецы из 35 стран, среди которых - Гамбия, Гватемала, Германия, Канада, Китай, Монголия, Мозамбик, Непал, США, Франция, Чили и Эквадор, а также более чем из 30 регионов РФ.

"В связи с мировой эпидситуацией 13-й международный фестиваль народных ремесел "Праздник топора", планировавшийся на август, перенесен на 2022 год. В 2019-м его посетило рекордное количество гостей - более 170 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировано 35 972 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 33 166 пациентов, умерли 496 человек. При этом с начала июня в регионе наблюдается прирост заболеваемости, число ежедневных случаев заражения выросло в четыре раза - с 23 до 112 случаев в сутки.