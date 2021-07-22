Онищенко заявил, что до применения полыни против COVID-19 далеко

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Использование производных полыни для создания препаратов для защиты от коронавируса представляет определенный интерес с научной точки зрения, но до практического применения очень далеко. Так бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал публикацию в Scientific Reports исследования о возможности лечения коронавирусной инфекции с помощью экстракта артемизинина - вещества, содержащегося в полыни.

"С научной точки зрения это представляет определенный интерес, но с точки зрения медицинской еще далеко до того, чтобы оно (лекарство на основе полыни) поступило в практику. Они же пишут о том, что даже еще не приступали ни к первой, ни ко второй стадии клинических испытаний", - сказал он ТАСС. Онищенко отметил, что вирусостатический эффект производных полыни известен, были попытки применять их для лечения малярии.

"Но у него [артемизинина], к сожалению, очень узкий терапевтический коридор. То есть, он эффективен, это они (авторы исследования) сами признают, на первом этапе заражения, когда в человека попал вирус, но еще не внедрился. Допустим, смазал я слизистые, он [вирус] на них попал и погиб. Как мы пользуемся интерферонами в виде мазей - там мы тоже смазываем дыхательные пути ", - пояснил Онищенко.

Он подчеркнул, что об эффективности на стадии, когда коронавирус уже внедряется в легкие, говорить не приходится.

По словам бывшего главного санитарного врача РФ, необходим длительный этап испытаний, определение эффективности, "и только потом нужна какая-то лекарственная форма, может, брызгать, может, делать [препарат] на основе какого-то вазелина". "И потом, сколько же этой полыни надо будет, насколько овчинка выделки стоит? Это тоже вопрос", - подытожил Онищенко.