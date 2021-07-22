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Пандемия COVID-19

В Туве приостановили сдачу водительских экзаменов из-за пандемии

Мера будет действовать до особого распоряжения

ТАСС, 22 июля. Сдачу экзаменов на право управления транспортными средствами приостановили в Туве из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщила пресс-служба МВД по республике.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также в соответствии с требованиями указа главы региона <...> информируем о приостановлении приема экзаменов сотрудниками", - сообщили в пресс-службе.

Эта мера будет действовать до особого распоряжения.

В Туве зарегистрировано почти 19,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. 226 человек умерли. Только за последние сутки в регионе заразились 186 человек.

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РоссияТываПандемия COVID-19
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