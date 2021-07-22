Росгвардия в ходе учений отработала охрану объектов "атомных" городов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Авиационные отряды спецназа Уральского округа Росгвардии при помощи беспилотников проверили территорию объектов "атомных" городов Новоуральска (Свердловская область) и Снежинска (Челябинская область) в ходе учений "Заслон-2021". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа в четверг.

"Специалисты отдельных авиационных отрядов специального назначения в интересах калиновского и озерского соединений по охране важных государственных объектов и специальных грузов производили разведку местности для выявления нарушителей на подступах к охраняемым объектам. С этой целью с воздуха, в том числе в условиях ограниченной видимости, в темное время суток были обследованы окрестности городов Новоуральска, Снежинска, а также район Белоярской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе учений были отработаны поиски пропавшего человека и обнаружение браконьеров.

Новоуральск - ЗАТО, где работает крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Градообразующее предприятие Снежинска в Челябинской области занимается разработкой ядерных боеприпасов.

Об учениях "Заслон-2021"

"Заслон-2021" - это первые крупномасштабные учения с момента создания войск национальной гвардии. Эти учения проводятся в рамках подготовки к учениям "Запад-2021". Совместные маневры "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября, в рамках учений будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

12 июля Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения "Заслон-2021", в ходе которых планируется отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Во время учений проверяется готовность войск к выполнению задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учения проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах и завершатся 30 июля.