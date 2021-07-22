В России за полгода почти 870 тыс. мигрантов оформили патенты на работу

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Почти 870 тыс. мигрантов оформили патенты на работу на территории России за полгода, что на 25% больше аналогичного периода 2020 года. Об этом следует из статистических данных МВД по миграционной ситуации за январь-июнь 2021 года.

"За январь-июнь 2021 года оформлено 869 718 патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства", - говорится в сообщении. При этом данная цифра за указанное время в прошлом году составила 649 145.

При этом на 13% сократилось количество действительных патентов на конец отчетного периода, на 18% - количество действительных разрешений на работу иностранцам. "Всего за отчетный период поступили 692 279 уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность", - сказано в материалах МВД. При этом за аналогичный период прошлого года их было на 3% больше - 717 432.

Количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в России за полгода, составило более 5,2 млн человек, что на 2% меньше аналогичного периода прошлого года, отмечается в сводке.

"За январь - июнь 2021 года количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства составило 5 млн 204 тыс. 618", - сказано в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 5 млн 328 тыс. 887.

По данным МВД, на 8% выросло количество оформленных приглашений, необходимых иностранцам для въезда в Россию, но на 22% сократилось количество оформленных виз иностранным гражданам. При этом за полгода 2021 года на 14% выросло число мигрантов, которые получили российское гражданство. Так, если с января по июнь текущего года 351 тыс. 670 человек получили гражданство РФ, то за аналогичный период прошлого года это число составило 302 тыс. 161.

На 11% в текущем году сократилось число мигрантов, получивших запрет на въезд в России. "За январь - июнь 2021 года направлено 98 тыс. 339 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в РФ", - сказано в материалах. За аналогичный период прошлого года их количество достигало свыше 110 тыс. человек.