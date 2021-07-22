Меркель выразила тревогу в связи с ростом числа заражений коронавирусом в ФРГ

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в ФРГ вызывает тревогу, число случаев заражений снова растет по экспоненте. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

"Число заражений растет, это вызывающая беспокойство динамика", - сказала она. "У нас снова рост по экспоненте", - констатировала Меркель. Она призвала соблюдать правила социальной дистанции и масочный режим, а также заблаговременно разработать меры для защиты от распространения ковида. "Не допустить перегрузки системы здравоохранения - это основа наших действий", - подчеркнула она.

Канцлер призвала граждан привиться от COVID-19. "Мы все хотим вернуться к нормальной жизни. Чем больше людей привьется, тем свободнее мы будем", - считает Меркель.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, за последние сутки в Германии коронавирусом заразились 1890 человек. Число выявляемых каждый день случаев инфицирования в ФРГ растет примерно с начала июля.