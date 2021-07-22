Глава СПЧ заявил, что в России около 2,5 млн мигрантов работают без контрактов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Около 2,5 млн мигрантов работают в России без юридических соглашений с работодателями, сообщил в четверг глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве.

"По оценкам экспертов, 2,5 млн мигрантов не имеют никаких контрактных отношений с работодателями. Они бесправные. Это очень сильно сбивает функционирование рынка труда", - сказал Фадеев.

По его словам, сложившаяся ситуация "бьет по российский гражданам". "Бесправные мигранты получают небольшую зарплату, нет социальных выплат и так далее. <...> Мы будем защищать права мигрантов и делаем это", - подчеркнул он.

Фадеев также потребовал пресекать массовые драки мигрантов. "Массовые драки - это что такое? У нас своих хулиганов хватает, нам не нужны хулиганы-мигранты. Здесь надо действовать жестко: хулиган, все, вперед, на границу и к себе на родину. Баланс нужен. Мы защищаем права добропорядочных людей, эти права должны быть такие же, как у российских граждан, но, извините, нарушили - нам такие не нужны", - сказал Фадеев.