Родильный дом Оренбурга перепрофилируют для оказания помощи беременным с коронавирусом

ОРЕНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Оренбургской области, где шестую неделю подряд наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, перепрофилируют один из родильных домов под ковид-госпиталь для беременных. Об этом сообщила в четверг вице-губернатор - заместитель председателя правительства региона по социальной политике - министр здравоохранения Татьяна Савинова в ходе прямого эфира в Instagram .

"По городу Оренбургу в ближайшие дни мы приняли решение, что надо будет перепрофилировать [под ковидный] один родильный дом - на ул. 8 Марта. Он работал уже во вторую волну [пандемии]", - сказала она.

По словам Савиновой, в настоящее время в основном ковид-госпитале Оренбурга проходят лечение 20 беременных. Такое количество пациентов этой группы и стало причиной для выделения для них специализированного роддома. Как отметила министр, беременные тяжело переносят заболевание, две находятся в реанимации, еще две - на искусственной вентиляции легких. При этом ранее в госпиталь долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией перепрофилировали родильный дом в Новотроицке.

В Оренбургской области выявлено 53 409 случаев заражения, в том числе 300 - за последние сутки, что является максимальным значением с начала пандемии. Выздоровели за все время 45 316 пациентов, 1 201 человек умер. В регионе, как уточнила Савинова, лечение в стационарах ковид-госпиталей проходят почти 2,5 тыс. пациентов, большая часть из них с диагнозом covid-19, часть - с пневмонией, остальные ожидают результатов тестов. Из них 1,3 тыс. получают кислородную поддержку.

"Такие цифры мы видели только в октябре-ноябре [2020 года], когда на койках находилось 4,5 тыс. госпитализированных, то есть тяжесть возрастает", - отметила Савинова, уточнив, что пациентами чаще становятся люди моложе 40 лет.