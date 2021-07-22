Кузнецова предложила подключить многодетные семьи к мониторингу цен на борщевые наборы

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Включение родителей из многодетных семей в состав рабочих групп по мониторингу цен на так называемые борщевые наборы позволит получать достоверную информацию об их текущей стоимости, заявила в ходе совещания в Краснодаре уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, предложив создать такие мониторинговые группы на Кубани.

Ранее секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак заявлял, что партия создаст группу для координации работы по урегулированию цен на продукты питания.

"[Многодетные] родители являются живой обратной связью. По тому проекту, который сейчас партия "Единая Россия" взяла на реализацию (по снижению цен на основной борщевой набор), я предложила на Кубани первым из регионов создать группу, которая бы состояла не только из экспертов, чиновников, представителей разных ведомств, а состояла бы из родителей, которые дадут информацию, которая есть на самом деле", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что на Кубани самая высокая доля в России детей, воспитывающихся в многодетных семьях, она превышает 22%, в среднем по стране этот показатель составляет 21%.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что вопрос с подорожанием базовых продуктов в настоящее время стоит "особо остро".