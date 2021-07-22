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Летние олимпийские виды спорта

Регата "Паруса надежды" завершилась на Сахалине четырьмя победами жителей острова

Еще два первых места заняли участники из поселка Ванино Хабаровского края
© Кирилл Ясько/Пресс-служба компании "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Традиционные соревнования по парусному спорту "Паруса надежды" с участием сахалинцев и представителей Хабаровского края в четверг вечером завершились в портовом городе Холмск на юге Сахалина четырьмя победами для сахалинских спортсменов и двумя для хабаровских. Об этом сообщили ТАСС в федерации парусного спорта Сахалинской области.

Регата стартовала в воскресенье, 20 июля. За победу в соревнованиях на протяжении трех дней боролись по четырем категориям 55 спортсменов: 35 сахалинцев и 20 хабаровчан.

"В каждой группе были обладатели двух первых, двух вторых и двух третьих мест: среди девушек и среди юношей. Шесть побед забрали сахалинские спортсмены, а именно из города Холмск. И два первых места заняли участники из Ванино. На протяжении всех трех дней стояла спокойная и теплая погода, но для управления яхтой необходим ветер, и сегодня, в последний день, он как раз был идеальным для соревнований", - рассказали в пресс-службе компании.

Участники "Парусов надежды" выступали на одноместных лодках "Оптимист" и "Луч". Регата проходила по международным правилам парусного спорта: дистанция состояла из четырех знаков-вешек, разнесенных по акватории. К первому яхты шли против ветра - "в лавировку", остальные огибали по ветру и к финишу также шли против него. Победителем становился тот, кто быстрее всех справлялся с заданием и не зарабатывал штрафных баллов.

Теги
РоссияХабаровский крайСахалинская областьЛетние олимпийские виды спорта
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