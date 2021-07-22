Самая большая в Евразии таблица Менделеева будет установлена в Подмосковье

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Самая большая в Евразии периодическая таблица химических элементов им. Д. И. Менделеева будет открыта в Дубне (Московская область) как символ выдающегося вклада ученых России в открытие новых химических элементов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

"В Год науки и технологий в рамках мероприятий, посвященных 65-летнему юбилею Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и города Дубны, состоится торжественное открытие панно "Периодическая таблица Д. И. Менделеева". Ее площадь составляет более 284 кв. м, что делает ее самой большой в Евразии", - говорится в сообщении.

Таблица будет расположена на стене здания на набережной реки Волги и будет хорошо видна как жителям и гостям города, так и пассажирам многочисленных круизных теплоходов, проплывающих по Волге.

"Таблица не только отражает выдающийся вклад ученых подмосковной Дубны в открытие новых химических элементов, но призвана способствовать повышению интереса гражданского общества, прежде всего молодежи, к достижениям современной науки", - пояснили в министерстве.

Как сообщается на сайте ОИЯИ, на долю института приходится более 40 открытий в области ядерной физики. Учеными Дубны впервые в мире были синтезированы новые, долгоживущие сверхтяжелые химические элементы с порядковыми номерами 113, 114, 115, 116, 117 и 118. Эти важные открытия увенчали многолетние усилия ученых разных стран по поиску "острова стабильности" сверхтяжелых ядер.

ОИЯИ - крупный международный научный центр, которым руководит комитет представителей 18 стран-участниц.