Позитивная мотивация: как работодатели стимулируют сотрудников прививаться от COVID-19

​​​​​​​Отстранение от исполнения обязанностей не привитых от коронавируса — не единственный (и не главный, как оказалось) метод убедить сотрудников пройти вакцинацию. По данным агрегаторов вакансий hh.ru и Superjob.ru, частные работодатели активно используют примеры позитивной мотивации. Отгулы, дополнительные премии и личный пример — три наиболее распространенных способа, к которым прибегают руководители, чтобы стимулировать своих работников делать прививку от COVID-19. Отгул за прививку Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила на днях сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко. По ее словам, это поможет легче перенести возможные реакции на прививку, а заодно даст дополнительный стимул вакцинироваться.

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Пока это предложение не обрело никакой официальной формы, однако стоит напомнить, что аналогичным образом граждан привлекают к добровольному донорству крови: предоставляется отгул в день кровосдачи и еще в любой день в течение года. Три мотивирующих кита Впрочем, даже если эта мысль так и останется только на уровне рассуждений, во многих компаниях подобная мотивация уже используется. По результатам опроса сервиса SuperJob выяснилось, что 33% работодателей так или иначе стимулируют вакцинацию среди собственных сотрудников. Среди наиболее распространенных мер — оплачиваемый выходной в день прививки, предоставление дополнительных дней к отпуску и денежное премирование. К аналогичным выводам пришли и в hh.ru. По словам административного директора портала Марины Лобынцевой, предоставление дополнительных дней к отпуску, денежное премирование и личный пример — три наиболее популярных способа, которые руководители и владельцы компаний используют, чтобы мотивировать сотрудников вакцинироваться. "В нашей компании работает много молодежи, которая не горит желанием вакцинироваться. Мы решили, что кроме кнута должен быть и пряник. Поэтому нежелающим объясняем, что им предстоит выбор: привиться и получить поощрение (разовую денежную премию или два отгула, на выбор) или не прививаться и быть отстраненным от работы за свой счет", — рассказал генеральный директор и основатель компании "Zамания" (сеть детских игровых парков в торгово-развлекательных центрах — прим. ТАСС) Павел Ковшаров. В результате на данный момент в компании примерно две трети работников прошли вакцинацию.

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