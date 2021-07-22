Позитивная мотивация: как работодатели стимулируют сотрудников прививаться от COVID-19

Отстранение от исполнения обязанностей не привитых от коронавируса — не единственный (и не главный, как оказалось) метод убедить сотрудников пройти вакцинацию. По данным агрегаторов вакансий hh.ru и Superjob.ru, частные работодатели активно используют примеры позитивной мотивации. Отгулы, дополнительные премии и личный пример — три наиболее распространенных способа, к которым прибегают руководители, чтобы стимулировать своих работников делать прививку от COVID-19.
Отгул за прививку
Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила на днях сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко. По ее словам, это поможет легче перенести возможные реакции на прививку, а заодно даст дополнительный стимул вакцинироваться.
Пока это предложение не обрело никакой официальной формы, однако стоит напомнить, что аналогичным образом граждан привлекают к добровольному донорству крови: предоставляется отгул в день кровосдачи и еще в любой день в течение года.
Три мотивирующих кита
Впрочем, даже если эта мысль так и останется только на уровне рассуждений, во многих компаниях подобная мотивация уже используется. По результатам опроса сервиса SuperJob выяснилось, что 33% работодателей так или иначе стимулируют вакцинацию среди собственных сотрудников. Среди наиболее распространенных мер — оплачиваемый выходной в день прививки, предоставление дополнительных дней к отпуску и денежное премирование.
К аналогичным выводам пришли и в hh.ru. По словам административного директора портала Марины Лобынцевой, предоставление дополнительных дней к отпуску, денежное премирование и личный пример — три наиболее популярных способа, которые руководители и владельцы компаний используют, чтобы мотивировать сотрудников вакцинироваться. "В нашей компании работает много молодежи, которая не горит желанием вакцинироваться. Мы решили, что кроме кнута должен быть и пряник. Поэтому нежелающим объясняем, что им предстоит выбор: привиться и получить поощрение (разовую денежную премию или два отгула, на выбор) или не прививаться и быть отстраненным от работы за свой счет", — рассказал генеральный директор и основатель компании "Zамания" (сеть детских игровых парков в торгово-развлекательных центрах — прим. ТАСС) Павел Ковшаров. В результате на данный момент в компании примерно две трети работников прошли вакцинацию.
"Просвещение относительно необходимости прививки своих сотрудников — важная задача руководства. Мы разговаривали с сотрудниками, которые опасались неких гипотетических последствий прививки, о причинах их страхов. Выяснилось, что многие даже не помнят, откуда они почерпнули информацию о рисках", — рассказал ТАСС генеральный директор ООО "СП-Капитал", владелец бренда "О! Эскимо" Артур Шакарян. По его словам, он убеждал личным примером, рассказывая, как прививался сам и его родственники, и сейчас в их компании более 70% привитых сотрудников. "Мы в hh.ru организовываем встречи с медиками, чтобы каждый сотрудник мог получить ответ на свой вопрос. Также мы организовываем вакцинацию на территории нашего офиса, что, несомненно, удобно", — добавляет Марина Лобынцева. О том, что высшее руководство вакцинировалось, показывая сотрудникам личный пример, говорит и Павел Ковшаров из "Zамании".
Нестандартный подход
Помимо финансового стимула и личного примера, некоторые работодатели применяют и другие способы поощрения, причем не только для сотрудников. "Мы договаривались с расположенным в "Афимолле" МФЦ, где оборудован пункт вакцинации, и каждый день раздавали тем, кто привился, по 300 билетов на посещение нашей смотровой площадки", — говорит Артур Шакарян. Кроме того, по словам предпринимателя, в планах у компании оборудовать точку вакцинации непосредственно на смотровой. "Согласитесь, довольно интересно привиться на высоте 350 метров над землей", — рассуждает он. К нестандартным стимулам от компании можно отнести и раздачу привитым сотрудникам сертификатов на покупку мороженого "Чистая линия".
Еще одним способом можно назвать организацию бесплатного тестирования на антитела. "По запросу коллег мы можем организовать тестирование на антитела, чтобы сотрудники были уверены, что есть их рост после вакцинации и она работает", — говорит Марина Лобынцева из hh.ru.
По словам опрошенных ТАСС работников нескольких частных компаний, в большинстве случаев речь действительно идет об оплачиваемых отгулах или днях к отпуску. Кроме того, встречались случаи проведения лотерей между привитыми, во время которых разыгрывались подарочные сертификаты на услуги или товары.
Личное дело
По данным SuperJob, чаще всего (40%) случаи позитивной мотивации на прививки наблюдаются в организациях с численностью свыше тысячи сотрудников. Если рассматривать компании по отраслям, то наиболее активные в этом плане — предприятия сферы продаж и финансовые структуры (по 38%). А вот IT-компании наоборот — всего 27% из числа их представителей говорили о дополнительной мотивации. 41% от всех опрошенных компаний вакцинацию работников специально поощрять не собираются. Свою позицию они объясняют тем, что это должно быть персональное решение каждого.
Евгений Мазин