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Суд оштрафовал Facebook на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

© Monthira/Shutterstock/Fotodom

Суд оштрафовал Facebook на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

В Минпросвещения заявили, что летняя оздоровительная кампания в России идет штатно
Учебный год в школах начнется в очном формате, рассчитывают в ведомстве
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