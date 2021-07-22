В США на аукцион выставили оружие, из которого убили разбойника Билли Кида

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Револьвер, из которого убили американского разбойника времен Дикого Запада Билли Кида, будет выставлен на аукционе в Лос-Анджелесе 27 августа, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на аукционный дом Bonhams.

Револьвер "Кольт" шерифа Пэта Гэррета, убившего Билли Кида в 1881 году, оценивается аукционистами в $2-3 млн. Он является частью коллекции Джима и Терезы Эрл из штата Техас, которые около 50 лет собирали огнестрельное оружие и другие культовые предметы времен Дикого Запада. Джим Эрл умер в 2019 году, и сейчас его семья приняла решение продать коллекцию.

Билли Кид находился в розыске за убийство восьми человек в штатах Аризона и Нью-Мексико. Шериф Гэррет выследил его после многомесячной погони на ранчо в поселении Форт-Самнер (штат Нью-Мексико) и застрелил его 14 июля 1881 года.

Эта история нашла отражение в таких фильмах, как "Пэт Гарретт и Билли Кид" (1973) и "Молодые стрелки" (1988).

Среди других лотов на аукцион было выставлено и двуствольное ружье Билли Кида, которым он был вооружен во время побега из здания суда штата Нью-Мексико в апреле 1881 года. Оценочная стоимость лота составляет от $200 тыс. до 300 тыс.