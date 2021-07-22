Самый большой центр досуга и творчества в Сургутском районе откроют в декабре

СУРГУТ, 22 июля. /ТАСС/. Самый большой в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры центр досуга и творчества общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м откроют в декабре 2021 года в поселке Барсово. До этого времени в здании проведут капитальный ремонт, сообщает в четверг пресс-служба администрации района.

"По нашим планам здесь должен расположиться самый большой центр досуга и творчества на территории района. Здесь будут детский технопарк, школа искусств, библиотека и музыкальная школа", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводит пресс-служба.

На первом этаже здания разместится библиотека, выставочные стенды, зона для комфортного чтения и свободного общения, а также зона индивидуальной и групповой работы. На втором и третьем этажах планируется Барсовская детская школа искусств. "Инновационным направлениями школы искусств станет компьютерный класс ИЗО с реализацией программ "Дизайн", "Компьютерная графика и дизайн", "Компьютерная анимация", "Скетчинг на графическом планшете", а также музыкальный компьютерный класс, где можно будет узнать о аранжировке, музыкальной импровизации, наборе и редактировании музыкального текста, написании фонограмм, обработке звука", - добавили в пресс-службе.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.