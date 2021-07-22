Доход живущих в соцучреждениях людей с инвалидностью не будет учтен при оплате проживания

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Трудовые доходы граждан с инвалидностью, которые проживают в учреждениях социального обслуживания, не будут учитываться в среднедушевом доходе при расчете платы за проживание в социальном учреждении. Это послужит молодым инвалидам стимулом к поиску работы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минтруда.

"Согласно предлагаемому проекту, все денежные выплаты, полученные инвалидами за выполнение трудовых или иных обязанностей, не будут учитываться в среднедушевом доходе при расчете платы за социальное обслуживание", - сообщили в министерстве.

Согласно проекту постановления, изменится порядок определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг инвалидам, постоянно проживающим в организациях социального обслуживания, а также работающим в них.

В пресс-службе напомнили, что сейчас правилами установлено, что при расчете платы за социальное обслуживание в среднедушевой доход инвалидов - получателей социальных услуг включаются и денежные выплаты за выполнение трудовых или иных обязанностей. "В этой связи многие инвалиды отказываются от дальнейшего официального трудоустройства, поскольку в этом случае они будут получать социальные услуги на платной основе. Изменения послужат стимулом к поиску работы молодыми инвалидами в рамках социально-трудовой реабилитации", - отметили в министерстве.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщала, что в России проживают более 11,5 млн граждан с инвалидностью. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что из 3 млн граждан с инвалидностью трудоспособного возраста официально трудоустроены только 1 млн.