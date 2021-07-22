В Новосибирской области около 86% коечного фонда занято пациентами с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Коечный фонд для больных COVID-19 в Новосибирской области заполнен на 86%. Об этом в четверг сообщил журналистам министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

"По коечному фонду - мы дополнительно закончили развертывать весь коечный фонд 25-й больницы, таким образом у нас на сегодняшний день 6 582 койки. А занято на сегодняшний день 5 674. Мы имеем достаточное количество мест, которое позволит нам госпитализировать всех, кто в этом нуждается", - сказал он.

По его словам, ранее Новосибирская область получила более 577 тыс. доз вакцины. При этом первым компонентном уже вакцинировано 544,4 тыс. человек, вторым - более 433 тыс. Еще около 9 тыс. доз вакцины регион ожидает 24 июля.

По данным оперативного штаба, на утро 22 июля в регионе зарегистрировано 50 864 случая заражения коронавирусом (+195 за сутки). 43 825 пациентов выздоровели (+137 за сутки). Умерли еще девять пациентов, всего в регионе от коронавируса умерли 2 249 человек.

В связи с возросшим количеством умерших в регионе в новосибирском крематории появились очереди - период работы с одним телом возрос с одного до четырех дней. Как сообщал руководитель крематория Борис Якушин, в настоящее время в учреждение привозят 40-50 человек в день при средней мощности 30 тел в сутки. Крематорий намерен до конца года вдвое увеличить возможности по кремации тел.

11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. Губернатор региона Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Кроме того, с 1 июля была ограничена до 50% от количества мест вместимость залов кинотеатров и спортивных объектов.